Украинских журналистов избили в прямом эфире

Неизвестные напали и избили съемочную группу телеканала «112 Украина», которая снимала репортаж в поселке Золочев Харьковской области. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Совершить нападение могли лесники, поскольку журналисты снимали сюжет о незаконной вырубке леса. «Машину группы заблокировали и пробили колеса, угрожают физической расправой», — говорится в сообщении. Корреспонденту Олегу Решетняку удалось вызвать полицию, но приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов не стали вмешиваться и наблюдали со стороны.

Позднее Решетняк смог выйти в эфир и подробно отписал ситуацию, но его снова заметили нападавшие и отобрали камеру. «Сейчас они требуют от нас флеш-накопители, на которые мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются, сейчас стоит машина с европейскими номерами, перекрыла дорогу, колеса спустили», — поделился журналист.

По данным телеканала, во время визита в Харьков 17 июля президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос о вырубке леса в регионе и настаивал на немедленном его решении. К месту происшествия Министерство внутренних дел Украины направило группу для помощи журналистам.

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