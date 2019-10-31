В офисе Зеленского прокомментировали слухи о расколе в «Слуге народа»

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан считает беспочвенными слухи о возможном расколе в президентской партии «Слуга народа». Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

По мнению Богдана, распространяющий эту информацию депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский хочет с их помощью добиться публичности и известности.

«Я не думаю, что им руководят желания негативные по отношению к государству или к нашей фракции, нашей партии. Скорее, его взгляд на вещи и его желание публиковать эти взгляды, делать их известными», — подчеркнул он.

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По словам Богдана, в «Слуге народа» множество людей с очень разными взглядами. Руководство фракции старается не модерировать внутренние дискуссии в надежде, что депутаты сами придут к консенсусу. «Пока нет решений, что мы кого-то увольняем из фракции. У нас есть разные мнения, и есть люди, которые принципиально с чем-то не согласны. Но фракция эффективная и голосует за все поставленные перед Верховной Радой законопроекты», — добавил он.

В начале октября сообщалось, что некоторые члены фракции «Слуга народа» в Верховной Раде недовольны политикой партии и возмущаются частью решений руководства. Первые разногласия начались при распределении должностей в комитетах. Из-за того что все происходило в экстренном режиме, руководство партии, по словам депутатов, пообещало компенсировать недовольным «моральный ущерб».

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