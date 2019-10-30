Депутата из партии Зеленского поймали на переписке с проституткой в парламенте

Депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Богдан Яременко попался на интимной переписке с проституткой. Об этом сообщает издание «Буквы», публикуя соответствующие снимки.

Судя по кадрам, в смартфоне украинского парламентария есть два чата со знакомствами: «Сеть знакомств Мам…» и Loveeto. Как пишет издание, депутат во время заседания, которое прошло накануне, 29 октября, несколько раз просматривал анкету некой 32-летней Алины, указавшей, что предпочитает секс, встречи, свидания, и не интересуется отношениями.

Позднее Яременко начал диалог с женщиной, возможно, другой, с фразы «Условия встречи с тобой?». Собеседница ответила: «Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный — табу. Час — 100 долларов. Два часа — 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно».

Позднее на своей странице в Facebook депутат написал, что это была провокация, которую он устроил после того, как в СМИ начали появляться переписки парламентариев, попавшие в объектив фотокамер журналистов. «Это сработало. Охотник за палеными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ», — отметил Яременко.

Подписчики депутата не поверили в провокацию, отметив, что таким способом он пытается оправдаться. «Вы издеваетесь? Так пытаетесь опровергнуть реальную переписку, которую сфотографировали?» — написал Александр Равчев.

В Верховной Раде Яременко возглавляет комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. По информации из открытых источников, у него есть супруга Виктория, а также двое детей — дочь и сын.

18 октября на интимной переписке с мужчиной во время заседания парламента попался другой депутат Рады от «Слуги народа» Анатолий Остапенко. Парламентарий обменивался сообщениями с пользователем, который был записан в его телефонной книге как Сильченко Леша. Собеседник депутата написал, что находится в Киеве и, предположительно, договаривался с ним о встрече. «В костюме с бабочкой?» — спросил Сильченко. «Нет, в трусах», — ответил парламентарий.

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