Депутата Зеленского застукали за интимной перепиской во время заседания Рады

Еще один депутат Верховной рады Украины попался на переписках в мессенджерах во время заседания парламента. Об этом сообщает издание «Страна.ua», фотокорреспонденты которого запечатлели этот момент.

Так, в объектив камер попала переписка депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Елены Криворучкиной. Инцидент произошел после того, как украинские парламентарии приняли решение о лишении депутатов неприкосновенности. В это время на телефон Криворучкиной приходит написанное на транслите сообщение от человека, который в телефоне у нее подписан как «Любимый».

Некий «Любимый» интересуется, где она, и начинает подозревать, что Елена его разлюбила. «Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила», — отвечает Криворучкина. Позднее молодой человек снова задается вопросом, где она.

«Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады», — отвечает депутат на это сообщение и переворачивает телефон.

29 августа журналисты заметили еще одну переписку на смартфоне депутата «Слуги народа». Парламентарий Лиза Богуцкая во время заседания Рады написала некой «Леночке», что партия оставит министром внутренних дел Арсена Авакова, поскольку бывший президент Петр Порошенко готовит переворот. «Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», — пояснила депутат и добавила, что глава МВД сохранит пост до декабря, поскольку «именно на декабрь Петя готовит путч».

В этот же день в объектив камер журналистов попала переписка внештатного советника Зеленского Михаила Радуцкого, в которой он комментировал возможное назначение министра здравоохранения Украины. Собеседнику, обозначенному как «Никон Игорь», он написал: «Мой человек Зоряна Черненко». «А то все ****** [говорят], что Супрун», — ответил тот. «*** [Пенис] им в жопу!!!» — отреагировал Радуцкий.

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