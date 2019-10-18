Украинский депутат попался на интимной переписке с мужчиной во время заседания

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Анатолий Остапенко попался на интимной переписке с мужчиной во время заседания парламента. Фото переписки опубликовал в Facebook Александр Волков.

Остапенко обменивался сообщениями с пользователем, который был записан в его телефонной книге как Сильченко Леша. Собеседник депутата написал, что находится в Киеве и, предположительно, договаривался с ним о встрече.

«В костюме с бабочкой?» — спросил Сильченко. «Нет, в трусах», — ответил парламентарий. Его собеседник написал, что «трахать себя не даст», на что Остапенко отреагировал фразой «Смешно».

В сентябре еще один депутат от «Слуги народа» Елена Криворучкина попалась на интимной переписке во время заседания. Некий «Любимый» интересовался, где она находится, и заподозрил, что Криворучкина его разлюбила. Позже женщина заявила, что вела переписку во время официального перерыва в заседании, и раскритиковала журналистов, которые вмешались в ее личную жизнь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!