Литовцы изучили опыт украинских военных в Донбассе

Зону проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе посетила литовская делегация. Об этом сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

«Иностранные гости ознакомились с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным», — говорится в сообщении.

После визита представители Украины и Литвы обсудили вопросы расширения военного сотрудничества между странами и поделились мнением об общих политических интересах.

Канцлер министерства обороны республики Дайва Белецкиен возглавила делегацию, члены которой посетили украинские позиции в Авдеевке, Курахово и Селидово (Донецкая область).

Ранее в июне сообщалось, что Украина получила от Литвы неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью около 256 тысяч евро. Боеприпасы переданы в рамках двустороннего договора о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки и обучения украинских военных к совместным операциям с НАТО и ЕС.

В апреле 2014 года после смены центральной власти Украина начала силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили вооруженные силы страны из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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