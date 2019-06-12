Литва подарила Украине боеприпасы на 256 тысяч евро

Украина получила от Литвы неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью около 256 тысяч евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

По данным военного ведомства, самолеты украинских ВВС вывезли около миллиона патронов к автоматам и пулеметам советского производства, которые больше не состоят на вооружении в армии Литвы.

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Боеприпасы переданы в рамках двустороннего договора о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки и обучения украинских военных к совместным операциям с НАТО и ЕС.

Украина и Литва договорились о поставках вооружения в 2014 году. Литовская сторона подтвердила готовность к сотрудничеству и отметила, что речь, в частности, идет о помощи в подготовке военнослужащих.

В конце мая текущего года армия США объявила тендер на закупку боеприпасов для российского стрелкового оружия. Различные боеприпасы требовались для автомата Калашникова калибров 5,45 и 7,62 миллиметра, пистолетов ТТ и Макарова, снайперской винтовки Драгунова и пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.

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