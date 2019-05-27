Пентагон закупит российские боеприпасы

Армия США объявила тендер на закупку боеприпасов для российского стрелкового оружия. Об этом 26 мая сообщил журнал Defence Blog.

Различные боеприпасы, по информации издания, требуются для автомата Калашникова калибров 5,45 и 7,62 миллиметра, пистолетов ТТ и Макарова, снайперской винтовки Драгунова, а также пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.

Пентагон обозревает рынок в поисках новых поставщиков. Они позволят США обеспечить боеприпасами регионы мира, где применяется оружие, не соответствующее стандартам НАТО.

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В октябре 2018 года сообщалось, что технологии производства модернизированного пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес» могли попасть к командованию специальных операций США.

В 2014 году Министерство финансов США ввело санкции против концерна «Калашников» и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине. В марте Соединенные Штаты начали расследование в отношении завода Kalashnikov USA во Флориде, производящего автоматы Калашникова.

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