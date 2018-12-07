Литва приписала Путину слова про являющуюся «ошибкой истории» Украину

Президент России Владимир Путин в 2008 году на заседании Совета Россия — НАТО пытался отговорить страны Североатлантического альянса от сотрудничества с Украиной. Об этом в пятницу, 7 декабря, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает «Европейская правда».

«Президент Путин, как обычно, пытался поучать союзников НАТО: "С кем вы сотрудничаете? С Украиной? Это не страна, это какое-то искусственное образование, ошибка истории"», — привел министр слова, якобы произнесенные президентом РФ в апреле 2008 года в Бухаресте.

Представители стран НАТО посмотрели на Путина с недоумением, заверил Линкявичюс. «Они не могли поверить в эти слова, они думали, что может что-то не так поняли», — сказал глава литовского МИД.

Совет Россия — НАТО в 2008 году состоялся на полях саммита Североатлантического альянса, проходившего 2-4 апреля в Бухаресте. В ходе саммита обсуждался вопрос о присоединении к альянсу Украины и Грузии. За вступление этих стран выступили США, Канада, а также восточноевропейские государства, вошедшие в блок в 1999 и 2004 годах. Против выступили Германия, Франция и другие западноевропейские страны.

Киеву в предоставлении плана действий по членству в НАТО тогда было отказано, однако члены объединения пообещали, что Украина войдет в состав альянса в будущем.

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