Канцлер Германии Ангела Меркель виновата в том, что Украина потеряла Крым и Донбасс. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь.

Он выразил мнение, что если бы в 2008 году канцлер не выступила против предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, то конфликта в Донбассе не было бы, и Крым не вернулся бы в состав России.

«Если бы мы тогда его имели (План), сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов», — отметил депутат.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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