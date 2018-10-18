Россиян начнут сажать на Украине за посещение Крыма и Донбасса

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за принятие изменений в Уголовный кодекс страны об ответственности для российских граждан за незаконное пересечение государственной границы Украины. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает «Украинская правда».
За соответствующий законопроект проголосовало 243 депутата при минимально необходимых 226. Документ устанавливает уголовную ответственность за «незаконное пересечение, совершенное с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территории Украины или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора [России] любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины, или в случаях пересечения границы в пунктах пропуска без соответствующих документов или по документам, содержащим недостоверные сведения».
Расследованием подобных преступлений будет заниматься Служба безопасности Украины (СБУ).
«Незаконное пересечение границы лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащим национальным интересам Украины будет караться лишением свободы на срок до трех лет», — отмечается в документе.
За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — на срок от пяти до восьми лет.
Украина считает своей территорией Крым и Севастополь (которые вошли в состав России в марте 2014 года после референдума на полуострове) и Донбасс, на части которого существуют самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. При этом Киев не контролирует границы этих республик с Россией и не может влиять на посещение гражданами любого государства Крыма после вхождения полуострова в состав России.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.