Лавров заявил об уважении Россией границ Украины

Россия уважает границы Украины, которые сложились после воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Российской Федерацией», — сказал он.

12 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму. В ответ на это премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил России вместе с военной техникой вернуть и Крым.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. На нем большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!