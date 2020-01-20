На Украине ветеран застрелил друга из-за спора о Зеленском

На Украине ветеран войны в Донбассе застрелил друга из-за спора о том, какой президент лучше — Владимир Зеленский или Петр Порошенко. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает издание «Факты».

Как рассказали в полиции, убийство произошло в Киевской области. Оба участника боевых действий распивали алкогольные напитки. Между ними вспыхнула ссора из-за президентов. Затем ветераны отправились домой на автомобиле и продолжили спорить.

«Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно», — сказал пресс-офицер полиции Николай Жукович.

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В районе поселка Иванков патрульные остановили машину за нарушение правил дорожного движения и обнаружили на заднем сиденье труп. Подозреваемый сознался в убийстве и заявил, что ехал в полицию, чтобы сдаться. Охотничье ружье, из которого был произведен выстрел, оказалось не зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте. Убитому было 47 лет, преступнику — 49.

Военный конфликт на Донбассе начался весной 2014 года, когда часть региона вышла из-под контроля Киева и провозгласила независимые Донецкую и Луганскую народные республики. Украина объявила Антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году она была трансформирована в Операцию объединенных сил (ООС).

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