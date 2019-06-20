Мать пропавшего в Донбассе волонтера рассказала о бездействии украинских властей

Власти Украины отказываются решать проблему пропавших без вести людей в Донбассе. Об этом телеканалу «112 Украина» рассказала мать пропавшего пять лет назад волонтера Лидия Мисюренко.

По ее словам, молодой человек и еще несколько волонтеров пропали в зоне боевых действий 20 июня 2014 года. Власти Украины не предоставили им статус пленных и не занимаются проблемой. Женщина даже добилась встречи с лидерами самопровозглашенной Донецкой народной республики, однако сына найти не удалось. «Чиновники нас просто игнорируют. Была встреча с главой СБУ Грицаком, а вот [экс-президент Украины] Петр Порошенко так и не пожелал встретиться с матерями. Нас просто не слышат, и никто этой проблемой не занимается. Хотя я уже пять лет обиваю пороги всевозможных кабинетов», — заявила Мисюренко.

Президент Владимир Зеленский организовал круглый стол с родными пропавших без вести, но конструктивных предложений на встрече не прозвучало. «Я благодарна, что президент нас услышал. Хотя это была общая встреча, круглый стол. Мы же нуждаемся в более конструктивном разговоре. Чтобы был какой-то координационный совет, представитель администрации президента, чтобы мы могли контактировать с ведомствами. Потому как сейчас нам нигде двери не открывают», — отметила Мисюренко.

18 июня Владимир Зеленский призвал страны Европы помочь в восстановлении Донбасса. В тот же день он предложил вариант окончания войны в регионе. По словам президента, первым шагом мог бы стать обмен пленными в формате «15 на 15» или хотя бы «10 на 10». Он считает, что это свидетельствовало бы о намерении обеих сторон урегулировать конфликт.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию. Весной 2018 года ее формат был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил (ООС), пришедшей на смену антитеррористической операции (АТО) под контролем Службы безопасности Украины.

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