Зеленский снизил призывной возраст

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении призывного возраста. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно тексту указа, призывать в Вооруженные силы Украины начнут с 18-тилетнего возраста, а не по достижении 20 лет, как это было ранее.

Верхняя граница призывного возраста осталась неизменной, это 27 лет. Новые правила призыва начнут действовать уже в 2020 году.

Прежняя нижняя граница призывного возраста в 20 лет была установлена в 2015 году в президентство Петра Порошенко. Призыв начиная с 18 лет не отменяли, сохранив его на добровольной основе.

Ранее Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что из ветеранов антитеррористической операции в Донбассе (АТО) можно сделать кадровый резерв страны. По мнению Баканова, ветераны смогут стать активными членами общества и «кадровым резервом для изменений страны», поскольку у них есть свое особенное видение того, что происходит на Украине. Он рассказал, что сейчас власти страны разрабатывают законопроекты, которые позволили бы интегрировать ветеранов в силы территориальной обороны.

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