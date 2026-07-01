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23:22, 1 июля 2026Авто

Минэнерго предупредило об опасности сервисов для поиска топлива

Минэнерго: Интернет-ресурсы о наличии топлива на АЗС несут угрозу незаконного сбора данных
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Минэнерго России заявило об опасности интернет-ресурсов с информацией о наличии топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом говорится в сообщении ведомства в Max.

Министерство предупредило, что подобные сервисы для поиска топлива могут представлять угрозу незаконного сбора данных.

«Анализ сведений, размещенных сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Также отмечаются манипуляции данными о наличии топлива на заправках», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что министерство на постоянной основе отслеживает ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов и координирует меры, направленные на обеспечение его устойчивости. Отмечается, что Минэнерго ежедневно контролирует выполнение рекомендаций штаба министерства, а также ведет работу по поручениям вице-премьера Александра Новака о мерах, направленных на стабилизацию внутреннего рынка топлива.

Ранее Новак сообщил, что российский внутренний рынок полностью обеспечен топливом.

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