В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель пресс-службы Народной милиции республики Иван Филипоненко, чьи слова передает «Луганский информационный центр».

По его словам, в течение 2019 года свои позиции покинули 815 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом 47 из них сбежали с оружием. Филипоненко также сообщил, что ВСУ удалось вернуть лишь 311 дезертиров, из которых только 19 человек с оружием. При этом, как уточнил представитель ЛНР, в данном случае речь идет только о тех бойцах, которые дезертировали из зоны проведения Операции объединенных сил (ООС). Всего же число дезертиров в ВСУ значительно выше.

Так, по словам Филипоненко, в 2019 году в ВСУ было зафиксировано 3572 случая самовольного оставления части военнослужащими, 380 из них — офицеры.

Ранее Генштаб ВСУ раскрыл потери армии в Донбассе за 2019 год. С начала 2019 года Украина потеряла 97 военнослужащих, 499 украинских солдат было ранено. 78 человек получили небоевые ранения, 77 человек — безвозвратные небоевые потери.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.

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