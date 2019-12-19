На Украине раскрыли военные потери в Донбассе за 2019 год

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл потери армии в Донбассе за 2019 год. Об этом сообщает УНИАН.

Боевые потери украинской армии в Донбассе с начала 2019 года составили 97 военнослужащих. 499 украинских солдат было ранено.

78 человек получили небоевые ранения, 77 человек — безвозвратные небоевые потери. Чаще всего украинские военнослужащие гибнут от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах, отметили в Генштабе ВСУ.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.

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