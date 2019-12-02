На Украине подсчитали убитых в Донбассе противников

В течение ноября в Донбассе погибли более ста военнослужащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, по данным украинской разведки, в ноябре 2019 года погибли 107 защитников Донбасса. Из них 41 человек были убиты украинскими войсками, а 66 человек составили «санитарные потери».

При этом в самом штабе утверждают, что речь идет о потерях в «российских оккупационных войсках». «Российский агрессор продолжает терять личный состав», — говорится в сообщении. Украинские силовики утверждают, что гибель защитников Донбасса стала результатом оборонительных действий украинской армии. «В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику», — говорится в сообщении.

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Ранее парламент самопровозглашенной ДНР принял закон «О государственной границе», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.

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