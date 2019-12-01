Савченко рассказала об отвратительности и алчности Порошенко

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала экс-президента Украины Петра Порошенко жадным и алчным человеком. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала ISLND TV.

По словам Савченко, Порошенко неприятен в жадности, реакциях и во всем, что говорит. Она вспомнила, что во время одной из встреч бывший лидер страны «со слезами на глазах» рассказывал ей, как пожертвовал собственные 180 миллионов гривен (больше 480 миллионов рублей) на фронт. «Каждый человек пожертвовал. Иногда жизнь, а не 180 миллионов», — сказала Савченко и добавила, что Порошенко говорил о деньгах с болью. «Я поняла, что он жадный, алчный», — отметила она.

Кроме того, бывший депутат заявила, что Порошенко — отвратительный человек, и она поняла все после его рассказов о войне и воевавшем сыне.

В октябре Савченко сообщила, что Порошенко долгое время врал, что Киев выполняет минские соглашения, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе. По ее словам, нынешний глава государства Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника, действительно пытается выполнять положения этого документа.

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