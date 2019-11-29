Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко пришла на день рождения журналиста Дмитрия Гордона в женственном наряде и стала поводом для насмешек в соцсетях. Ее фотографию опубликовал правозащитник Сергей Наумович в Facebook.

На снимке Савченко запечатлена во время беседы с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. На ней — черное платье до колен с разрезом, переливающиеся телесные колготки и замшевые туфли.

Пользователей Facebook удивил внешний вид политика, и они принялись шутить над ней в комментариях. «А разрез-то какой», «У Нади колготки зачетные», «Надя в платье?! Так она девочка, что ли?», «Братюни с девяностых и Надюха в неприличном виде», «Квинтэссенция пошлости», «Хеллоуин продолжается?», «Веселый БДСМ... И сбоку бантик» — писали они.

Ранее в ноябре лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась на встрече с новоизбранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен со старой прической — косой-«бубликом», заплетенной вокруг головы. Отмечается, что в таком образе политика видели в последний раз, предположительно, в 2014 году.

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