Тимошенко вернула на голову «бублик» спустя пять лет

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась на встрече с новоизбранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен со старой прической. Соответствующее фото размещено на сайте политсилы.

На опубликованном снимке политик запечатлена с косой-«бубликом», заплетенной вокруг головы. В таком образе политика видели в последний раз, предположительно, в 2014 году после освобождения из тюрьмы по «газовому делу» о невыгодном для Украины контракте на поставки российского газа.

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Как отмечает «Страна.ua», косу Тимошенко называют революционной, поскольку впервые она заплела ее в 2001 году, когда ушла в оппозицию и создала собственную партию. Также она появлялась с «бубликом» на голове во время оранжевой революции 2004-2005 годов. В последнее время политик появлялась на публике с длинными, не заплетенными в косу волосами, иногда укладывая их в классическую прическу.

Ранее в ноябре лидер «Батькивщины» заявила, что после принятия закона об открытии рынка земли на Украине ее партия переходит в оппозицию к президенту страны Владимиру Зеленскому. В ответ глава государства подчеркнул, что Тимошенко «раз в пять лет идет в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», и назвал это «древней украинской традицией».

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