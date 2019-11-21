Тимошенко высказалась о снятии антироссийских санкций

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала европейские государства не допустить снятия санкций против России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, Украина является сегодня единственной страной в Европе, на территории которой идет война. «Европейское сообщество не может закрыть глаза на оккупацию Донбасса и аннексию Крыма. Я призываю вас не прекращать санкции против России до полного восстановления территориальной целостности Украины», — заявила Тимошенко.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

Она считает, что остановить войну возможно только «общей европейской семьей», и «ни в коем случае не путем капитуляции». Тимошенко обратилась с просьбой к европейским политикам не допустить навязыванию Украине решений на саммите «нормандской четверки», которые могут привести к дальнейшему разрушению суверенитета страны.

В 2014 году по итогам референдума в состав России вошел Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает обвинения. В том же году Украина, государства-члены Евросоюза, а также США и другие страны ввели против России экономические санкции. Сначала их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции. Запад связывает отмену мер с выполнением минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на востоке Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru