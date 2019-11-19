Тимошенко предрекла Зеленскому работу на корпоративах после президентства

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ее уход в оппозицию к действующей власти — это «древняя украинская традиция». Свой ответ она опубликовала в Facebook.

Тимошенко напомнила Зеленскому, что пост президента страны «не вечный». «Есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну, вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино», — написала она.

Также политик отметила, что предпочла бы говорить с Зеленским «о судьбах Украины», однако это невозможно, так как глава государства «выбрал другой тон».

Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко «раз в пять лет идет в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», и назвал это «древней украинской традицией».

Тимошенко 13 ноября заявила, что она и ее партия уходят в оппозицию после принятия закона об открытии рынка земли на Украине. «Сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии. Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», — подчеркнула она.

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