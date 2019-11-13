Тимошенко стала противником Зеленского

Лидер фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что после принятия закона об открытии рынка земли на Украине ее партия переходит в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому. Заявление опубликовано в Facebook.

По ее словам, партия планирует обратиться в Конституционный суд. По мнению Тимошенко, снимать мораторий на продажу земли без референдума нельзя, так как по конституции она принадлежит народу Украины.

«Сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии. Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», — подчеркнула она.

Ранее Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона о создании рынка земли. Документ поддержали 240 депутатов, против проголосовали 52. Представители партий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» блокировали президиум и трибуну Рады и не участвовали в голосовании.

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Ранее в среду сообщалось, что у здания украинского парламента начались акции протеста против принятия закона о рынке земли. В то же время в сессионном зале Рады депутаты от президентской партии «Слуга народа» пытались не допустить срыва начала земельной реформы.

Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка — один из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования Киева. Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект реформы, согласно которому рынок земли должен открыться 1 октября 2020 года.

В октябре украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73 процента украинцев выступают против снятия моратория на продажу земли.

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