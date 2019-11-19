Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «древней украинской традицией»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко об уходе в оппозицию к действующей власти. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Зеленский отметил, что «Батькивщина» «раз в пять лет идет в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», и назвал это «древней украинской традицией».

Он рассказал, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на должности, но ей отказали. «Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда», — подчеркнул он.

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Тимошенко 13 ноября заявила, что она и ее партия уходят в оппозицию после принятия закона об открытии рынка земли на Украине. «Сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии. Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», — подчеркнула она.

Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка — один из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования Киева. Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект реформы, согласно которому рынок земли должен открыться 1 октября 2020 года.

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