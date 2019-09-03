Тимошенко пропустила голосование об отмене депутатской неприкосновенности

Лидер партии «Батькивщина» и депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко не смогла присутствовать на голосовании по отмене депутатской неприкосновенности, которое прошло в парламенте 3 сентября. Как пишет «РБК-Украина», причиной прогула заседания стало случившееся в семье Тимошенко горе.

Об этом изданию рассказал бывший глава Службы безопасности Украины и однопартиец Тимошенко Валентин Наливайченко. «В ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами», — сказал он, выразив соболезнования лидеру партии. Он добавил, что позже Тимошенко сама расскажет о случившемся.

«Наше Место», издание из Днепра (ранее — Днепропетровск) пишет, что в городе скончалась председатель Днепропетровского областного отделения «Батькивщины» Татьяна Шарапова, которая приходится Тимошенко двоюродной сестрой. Похороны политика прошли 3 сентября.

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Неприкосновенность парламентариев, президента и судей закреплены в Конституции Украины. Для соответствующих изменений необходима поддержка 300 депутатов из 450. Президентская партия «Слуга народа» имеет в Раде 254 мандата, тем не менее инициативу главы государства поддержали 373 члена парламента из 404, которые присутствовали на заседании, в том числе представители фракции «Батькивщина». «Против» никто не высказался, трое воздержались. 27 депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и один внефракционный депутат отказались голосовать.

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