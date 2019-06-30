Вакарчук опростоволосился на дебатах с Тимошенко

Портал АНТИКОР / YouTube

Фронтмен группы «Океан Эльзы» и лидер новой украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук, выступая на дебатах с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, не смог ответить на вопрос своего оппонента. Дебаты проходили в студии телеканала «Украина», запись эфира доступна на YouTube.

В ходе обсуждения Тимошенко задала Вакарчуку вопрос — знает ли он, сколько стоит газ для обычных украинцев. Вакарчук ответил утвердительно, но когда Тимошенко попросила его назвать конкретную цифру или ответить «хотя бы примерно», музыкант сделать этого не смог. На помощь ему пришел ведущий дебатов, который подсказал правильный ответ.

Тимошенко после этого напомнила, что Вакарчук уже был депутатом и во время своего пребывания в парламенте не ходил на заседания и не представлял никаких законопроектов.

16 мая Святослав Вакарчук объявил о своем намерении участвовать в выборах в Верховную Раду во главе созданной им партии «Голос». По словам Вакарчука, цель его партии — «уничтожить старую политику и создавать политику новую». Согласно данным последних социологических опросов, его партия набирает от семи до восьми процентов голосов.

Вакарчук уже был депутатом Верховной Рады, избравшись в парламент на досрочных выборах в 2007 году. Однако он написал заявление о сложении полномочий уже через год, в 2008 году. Свое решение он объяснял тем, что не хотел играть по правилам «старой политики».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!