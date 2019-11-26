Жена Зеленского избавится от оскорбившего императора платья

Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла решение выставить на аукцион платье, в котором она месяц назад посетила интронизацию японского императора Нарухито в Токио. Об этом первая леди страны сообщила на своей странице в Instagram.

По ее словам, наряд, который «наделал шума», теперь «послужит доброму делу». Зеленская уточнила, что передаст платье как лот для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner, организуемого фондом помощи онкобольным детям.

23 октября пользователи сети раскритиковали образ Зеленской во время приема у японского императора, обвинив ее в неуважении к монарху. На приеме женщина появилась в платье и перчатках лимонного цвета, который, как утверждали юзеры, на официальном приеме в этой стране могут использовать только члены императорской семьи.

Позднее российский эксперт по Японии, доктор исторических наук Александр Мещеряков отмечал, что супруга Владимира Зеленского не могла таким образом оскорбить императора. По его словам, придворные наряды подвергались регламентированию полторы тысячи лет назад, однако в современной Японии этому не придают значения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!