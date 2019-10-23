Жену Зеленского обвинили в неуважении к императору Японии

Пользователи Сети раскритиковали образ первой леди Украины Елены Зеленской во время приема у императора Японии Нарухито, обвинив ее в неуважении к монарху. Фото с мероприятия супруга украинского лидера опубликовала с своем Instagram.

На приеме Зеленская предстала в платье и перчатках лимонного цвета. Пользователи отметили, что желтый цвет в одежде на официальном приеме в Японии могут использовать только члены императорской семьи.

Мала за честь бути присутньою на урочистій церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто. Ця подія ознаменувала початок періоду Рейва в історії Японії. У перекладі з японської «Рейва» означає «Прекрасна гармонія», і саме цього я щиро зичу Імператорові та всій Японії. 🇺🇦🇯🇵 Фото опубликовано @olenazelenska_official

«Грубейшее нарушение дипломатического этикета. Вы продемонстрировали глубочайшее неуважение к традициям государства, в которое прибыли представлять Украину», — написал один из комменаторов. «Очередное невежество от президента и первой леди. Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии», — добавил другой. «Возможно, это первый и последний раз, когда Украина принимает участие в этом историческом мероприятии (церемония интронизации императора Нарухито — прим. Лента.ру)», — отметил третий. «Так оскорбить чувства японцев! Они нарочно замышляли или как?» — задался вопросом четвертый.

В июне стилисты раскритиковали наряд Зеленской, в котором она появилась в Брюсселе — первая леди позировала в свободном бежевом брючном костюме, белой блузке и кедах. При этом, несмотря на отдельные промахи, в ее образе увидели соответствие современным трендам.

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