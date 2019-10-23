«Оскорбивший» императора наряд жены Зеленского оправдали

Супруга президента Украины Елена Зеленская не нанесла оскорбление императору Японии Нарухито, надев платье лимонного цвета. Об этом в эфире НСН заявил российский эксперт по Японии, доктор исторических наук Александр Мещеряков.

По словам япониста, придворные наряды подвергались регламентированию полторы тысячи лет назад, однако в современной Японии этому не придают значения. Кроме того, Мещеряков отметил различия между придворными и дипломатическими ритуалами. Например, император и императрица могут в течение 15 минут сменить традиционный наряд на современный, и на это никто не обратит внимания.

Ранее в среду, 23 октября, пользователи сети раскритиковали образ Елены Зеленской во время приема у императора Японии Нарухито, обвинив ее в неуважении к монарху. На приеме Зеленская предстала в платье и перчатках лимонного цвета. Пользователи отметили, что желтый цвет в одежде на официальном приеме в Японии могут использовать только члены императорской семьи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!