Зеленский и его жена попали на обложку Vogue

Президент Украины Владимир Зеленский попал на одну из обложек декабрьского номера Vogue UA, героиней которого стала его жена, первая леди страны Елена Зеленская. Фотографии нового выпуска опубликованы на сайте журнала.

Как рассказал главный редактор издания Филипп Власов, его команда подготовила три варианта обложки, чтобы показать супругу главы государства в разных образах. «На одной — строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину — красивую и обаятельную», — пояснил он.

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В рамках проекта Зеленская рассказала о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.

Отмечается, что над фотоисторией работал специально приглашенный голландский фотограф Пол Беллаарт. Декабрьский выпуск Vogue UA поступит в продажу 18 ноября.

В октябре пользователи сети раскритиковали образ Зеленской во время приема у императора Японии Нарухито, обвинив ее в неуважении к монарху. На приеме она предстала в платье и перчатках лимонного цвета. Юзеры отметили, что желтый цвет в одежде на официальном приеме в стране могут использовать только члены императорской семьи.

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