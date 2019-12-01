В ДНР рассказали об убившем солдата украинском офицере

Военнослужащего одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, планировавшего дезертировать из зоны боевых действий в Донбассе, убил командир. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на Управление Народной милиции ДНР.

Отмечается, что в ходе распития спиртных напитков солдат подошел к командиру и заявил, что планирует покинуть расположение подразделения в ближайшее время. После этого между ними завязался конфликт, в результате которого офицер убил подчиненного.

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В ДНР заявляют, что этот факт попытались скрыть: командование бригады доложило, что солдат погиб в результате обстрела.

В мае сообщалось, что солдаты из 35-й бригады Вооруженных сил Украины отказались выполнять приказ комбата капитана Голика и убили его. По словам представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниила Безсонова, капитан пытался заставить подчиненных участвовать в диверсионно-разведывательной операции на территории ДНР.

С апреля 2014 года Киев ведет силовую операцию против ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), появившихся на территории Донецкой и Луганской областей после совершившегося в столице государственного переворота. По результатам серии переговоров в Минске было достигнуто формальное перемирие, определены линия разграничения между ВСУ и силами ополченцев.

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