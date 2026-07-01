Дачникам раскрыли преимущества продажи участка через МФЦ

Депутат Гаврилов: Продажа участка через МФЦ удобна обеим сторонам сделки

Заключение сделки по продаже участка через многофункциональный центр удобно обеим сторонам. О преимуществах проведения сделки через МФЦ изданию RT рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

МФЦ не оформляет сделку и право собственности: он только принимает документы и, отсканировав, передает в Росреестр. В ведомстве регистрируют переход права собственности и вносят данные в ЕГРН. Такой порядок процедуры минимизирует неудобства для продавца и покупателя: участникам сделки достаточно прийти в одно окно и подать заявления.

При этом в большинстве случаев нотариус для заверения договора купли-продажи не требуется: документ стороны сделки подписывают сами. Удостоверить сделку у нотариуса придется, если, к примеру, продается доля либо в продаже участвует несовершеннолетний или недееспособный, уточнил депутат. По итогу каждой стороне сделки выдается по экземпляру договора и еще один остается в Росреестре.

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