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20:49, 3 апреля 2025Экономика

Названы лучшие способы подготовить дачу к продаже

Риелтор Шмелев: Перед продажей дачи лучше не делать ремонт в доме
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Перед продажей дачи лучше не делать ремонт в доме — это не сильно поможет выручить больше денег. Способы подготовить загородный участок к сделке назвал россиянам эксперт в сфере недвижимости, риелтор Владимир Шмелев, пишет aif.ru.

Вместо переделки интерьеров стоит вызвать клининговую компанию, которая отмоет помещения и приведет все в порядок. «Главное, чтобы пространство не было захламлено лишними и личными вещами продавцов», — подчеркнул Шмелев.

Помимо этого, необходимо убрать с участка сухую листву, строительный мусор и снести совсем ветхие постройки. «Впечатление от объекта также портят расположенные рядом птичники и свинарники, свалки, кладбища. Нередкая история, когда возле дачного поселка муниципалитет собирается прокладывать шоссе. Все это снижает ликвидность объекта и уменьшает выгоду продавца», — рассказал специалист и отметил, что на эти факторы владелец никак не может повлиять.

Ранее россиян предупредили, что неправильно установленный электрокотел на даче может спровоцировать пожар.

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