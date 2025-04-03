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16:17, 3 апреля 2025Экономика

Россиян предупредили об опасности неправильно установленного котла на даче

Депутат Чаплин: Неправильно установленный котел на даче может привести к пожару
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Неправильная установка электрического котла для обогрева комнат на даче может привести к пожару. Об опасности приборов предупредил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

По словам парламентария, оборудование должно стоять на ровной негорючей поверхности вдали от легковоспламеняющихся предметов. «Недопустимо накрывать электрокотел посторонними предметами, сушить на нем одежду или использовать его для обогрева других предметов», — подчеркнул Чаплин.

Перед включением электрокотла нужно убедиться, что его корпус, шнур и вилка не повреждены. Самодельные и несертифицированные устройства использовать ни в коем случае нельзя, заявил депутат.

Чаплин также призвал не подключать к одной розетке сразу несколько электроприборов, чтобы не вызвать перегрузку сети — она является самой частой причиной пожаров. «Убедитесь, что электропроводка в вашем доме рассчитана на такую нагрузку. При необходимости обратитесь к специалистам для проведения диагностики и замены устаревших участков электросети», — заключил эксперт.

Ранее дачников предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание на участке мака, гармалы, мимозы хостилис и некоторых других растений.

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