Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание на участке ряда растений

Юрист Русяев: За выращивание на даче мака и гармалы можно сесть в тюрьму

За выращивание на дачном участке мака, гармалы, мимозы хостилис и ряда других растений можно сесть в тюрьму. Об этом россиян предупредил юрист Илья Русяев в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, в список запрещенных растений входят мак снотворный и другие виды рода Papaver, содержащие морфин и кодеин. «Гармала обыкновенная, известная также как могильник, запрещена к посадке с 2024 года. Аналогичный статус имеет мимоза хостилис, кустарник с мощной корневой системой, содержащий психоактивные соединения», — рассказал он.

Серьезность наказания за выращивание на участке вышеуказанных растений будет определяться их количеством. В случае, если его признают особо крупным, владельцу участка грозит до восьми лет тюрьмы. Небольшое количество запрещенных растений повлечет за собой штраф в три-пять тысяч рублей либо арест сроком до 15 суток. Юрист отметил, что десять и более растений квалифицируются как крупный размер, за который положен штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов либо лишение свободы на срок до двух лет.

Русяев подчеркнул, что наличие даже одного экземпляра запрещенного растения на участке может стать поводов для проверки правоохранительными органами, однако добавил, что если удастся доказать, что оно попало туда случайно, например, в виде сорняка, а владелец участка принял меры для его удаления, это сможет стать смягчающим обстоятельством. «Умышленное культивирование или сбор семян и частей растения может квалифицироваться как умысел, что значительно увеличивает степень ответственности», — заключил он.

Ранее юрист Ярослав Остапенко напомнил, что использование электричества на даче без договора влечет за собой штраф.