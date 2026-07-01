Российские спортсмены отказались выступать на международном турнире без флага

Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в этапе Кубка мира в Португалии

Сборная России по прыжкам на батуте снялась с этапа Кубка мира в Португалии из-за запрета местных властей на использование российской символики. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

Главный тренер сборной Алексей Рыжков рассказал, что команда была готова к участию, но организаторы сообщили, что португальские власти не позволят россиянам выступать с флагом и под гимном. Предложение выступить в нейтральном статусе поступило, однако, если разрешение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) не выполняется, значит команда не будет участвовать в турнире.

Четвертый этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет 4–5 июля в португальской Коимбре.

Ранее сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке Вызова в румынской Клуж-Напоке. Причиной стал запрет россиянам на использование национального флага и гимна.