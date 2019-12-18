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Из ветеранов Донбасса сделают кадровый резерв Украины

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов считает, что из ветеранов антитеррористической операции в Донбассе (АТО) можно сделать кадровый резерв страны. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

Такую точку зрения Баканов выразил, говоря о необходимости реинтеграции бывших военных в украинское общество. Он отметил, что такие люди должны получать со стороны государства поддержку, в том числе и психологическую, поскольку «травма у таких людей однозначно есть».

Несмотря на это глава СБУ уверен, что ветераны смогут стать активными членами общества и «кадровым резервом для изменений страны», поскольку у них есть свое особенное видение того, что происходит на Украине. Также, по мнению Баканова, «те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну». Он рассказал, что сейчас власти страны разрабатывают законопроекты, которые позволили бы интегрировать ветеранов в силы территориальной обороны.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил об утверждении сценария реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Он отметил, что этот сценарий включает в себя использование сил территориальной обороны, и в ближайшее время к этому вопросу будут привлечены добровольцы.

В 2017 году сообщалось, что бывшие участники АТО и бойцы добровольческих батальонов пополняют частные армии, которые используются в ходе передела собственности на Украине. По признаниям отдельных ветеранов, бывшие участники силовой операции Киева в Донбассе зарабатывают тем, что отнимают у фермеров урожай или защищают сельхозпроизводителей от налетов других ветеранов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года, для его урегулирования власти Украины начали в регионе АТО под контролем СБУ. Весной 2018 года ее формат был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил (ООС).

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