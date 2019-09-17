Ветераны АТО задержали российский уголь на Украине

Украинские активисты в городе Сосновка Львовской области продолжают блокировать железнодорожные вагоны с российским углем, пишет «Укринформ».

По данным издания, блокировка проводится силами ветеранов антитеррористической операции (АТО) на востоке страны (сейчас называется Операцией объединенных сил — ООС).

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«Ветераны АТО-ООС и общественные активисты организовали круглосуточное дежурство возле вагонов с российским углем на железнодорожной станции Селец-Завоне в городе Сосновка. Участники акции препятствуют отправке российского угля на обогатительную фабрику», — приводятся слова депутата Львовского областного совета Игоря Грабинского.

Отмечается, что блокируемые вагоны с углем были закуплены в России некоей частной компанией. При этом подобные случаи якобы имеют место во многих регионах Украины. Собираются ли активисты устраивать блокировку вагонов там, не сообщается.

Ранее Львовский областной совет по инициативе Грабинского принял обращение к президенту Украины, спикеру Верховной Рады, правительству, Службе безопасности Украины, генеральному прокурору, а также министрам энергетики и защиты окружающей среды о запрете торговли российским углем. В нем говорится, что 49 вагонов появились на территории Сосновки 1 сентября.

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