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На Украине утвердили сценарий реинтеграции Донбасса

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил сценарий реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом сообщил секретарь Совета Алексей Данилов, передает «РБК-Украина».

По его словам, на закрытом заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским были согласованы ключевые моменты. Второй темой обсуждения стала территориальная оборона, отметил Данилов. Совет назначил Сергея Кривоноса руководителем этого направления и постановил до конца года выработать стратегию.

«Все, кто на сегодняшний день имеют желание приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы (...) будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу», — сказал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что Киев не исключает любого сценария развития ситуации в Донбассе после «нормандского саммита»: как мирного урегулирования, так и эскалации конфликта.

Ранее президент Владимир Зеленский поделился ожиданиями от возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите в «нормандском формате». По словам украинского лидера, единственное, чего он боится — это неэффективные переговоры.

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