Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером, запись доступна на YouTube.

Зеленский рассказал, что прежде всего он ожидает увидеть желание всех сторон закончить «трагическую войну» в Донбассе (Киев считает Москву ответственной на конфликт на юго-востоке Украины — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, украинский лидер сообщил, что «хочет увидеть человека» на переговорах с Путиным. «Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, но это телефонный разговор», — пояснил он.

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По словам Зеленского, единственное его опасение перед предстоящим саммитом связано с тем, что переговоры не будут достаточно эффективными. «Я очень не люблю безрезультатные переговоры. Это единственное, чего я боюсь», — сказал он.

6 декабря стало известно, что президент России собирается провести отдельные двусторонние встречи в рамках «нормандского саммита», в том числе с украинским коллегой. В Киеве не смогли точно подтвердить, что президенты России и Украины могут провести переговоры тет-а-тет, но отметили, что такая потребность «может возникнуть очень спонтанно», если встреча поможет отстоять интересы страны.

Первый за три года саммит глав России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже. Планируется, что он продлится три часа.

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