Песков поделился ожиданиями от встречи «нормандском формате»

Российская сторона не ожидает соглашения по итогам встречи в «нормандском формате» в Париже. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он понадеялся, что в конце саммита будет принят некий «необязывающий» документ, в котором зафиксируют «какие-то точки, по которым есть совместное понимание». «Это не значит, что совместное понимание есть абсолютно по всем аспектам этой сложной проблемы», — уточнил представитель Кремля.

Также Песков рассказал, что в рамках «нормандского саммита» президент России Владимир Путин проведет отдельные двусторонние встречи со всеми участниками мероприятия, что, по его мнению, «очень ценно в нынешней ситуации».

В конце ноября секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линии разграничения и российско-украинская граница.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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