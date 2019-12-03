Киев высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным только ради защиты интересов страны. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

По его словам, потребность переговоров тет-а-тет Зеленского с Путиным «может возникнуть очень спонтанно». Политик отметил, что «нормандский формат» является довольно гибким и предусматривает отступление от протокольной части. Поэтому если встреча «даст возможность сделать шаг вперед», то она будет проведена, отметил Кулеба.

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«Мы не будем в "нормандии" делать одной вещи — мы не будем позволять нашим коллегам из России создавать любое впечатление того, что президент Зеленский договаривается о чем-то с Путиным за спиной наших союзников, а также за спиной украинского народа», — заявил Кулеба.

Украинский вице-премьер также добавил, что официальный Киев не знает, как пройдет «нормандский саммит» и чего от него ожидать. Он объяснил это тем, что «за столом будут сидеть гроссмейстеры».

Ранее секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линии разграничения и российско-украинская граница.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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