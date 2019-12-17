На Украине «воины АТО» захватили храм канонической церкви

Неизвестные захватили Свято-Димитриевский храм канонической Украинской православной церкви в селе Пробойновка Ивано-Франковской области. Об этом говорится на сайте областной епархии.

«15 декабря 2019 года, после завершения богослужения около 15.00 (16.00 мск — прим. «Ленты.ру») группой неизвестных лиц, которые представились воинами АТО (антитеррористическая операция, так украинские власти называли силовые действия против республик Донбасса — прим. «Ленты.ру»), помещение храма было захвачено, замки сломаны и двери храма опечатаны», — говорится в сообщении.

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По информации епархии, в марте 2019 года при поддержке главы сельской рады были проведены территориальные сборы, на которых было принято решение перевести общину храма в неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Отмечается, что на собрании отсутствовали как настоятель храма, так и его прихожане.

«Никакой юридической силы собрание жителей села, которые обычно отождествляют с собранием религиозной общины, не имели. Однако это не помешало организаторам "перехода" с протоколом собрания и соответствующими документами обратиться в Ивано-Франковской областной государственной администрации с просьбой перерегистрировать общество храма, изменив юрисдикцию на ПЦУ», — указывается на сайте епархии.

При этом решением администрации было изменено название, учредительные документы и подчинение общины Свято-Димитриевского храма.

Попытка объединить украинское православие была предпринята Константинополем в декабре 2018 года, однако не увенчалась успехом. 15 декабря состоялся Объединительный собор, на котором представители Украинской православной церкви Киевского патриархата и раскольнической Украинской автокефальной православной церкви объявили о создании ПЦУ, которой Константинополь вручил томос. Каноничная и крупнейшая на Украине УПЦ Московского патриархата не участвовала в нем. Действия Вселенского патриархата не признала ни одна поместная церковь.

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