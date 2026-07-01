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23:15, 1 июля 2026Мир

Украине предрекли разрушение при расширении западных военных блоков

Дизен заявил, что расширение западных военных блоков приведет к разрушению Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Расширение западных военных блоков приведет к разрушению Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

Дизен прокомментировал призыв немецкого депутата Тино Хрупалла к миру с Россией и новому европейскому порядку.

По его словам, если учитывать также российские интересы, можно положить конец конфликту на Украине. «Расширение военных блоков с нулевой суммой и лозунги "мир через силу" — это рецепт войны и разрушения Украины», — предрек он.

Ранее Дизен заявил, что политика стран Запада в отношении Украины была изначально ориентирована на военное противостояние с Россией, а не на мирное урегулирование конфликта.

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