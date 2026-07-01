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12:07, 1 июля 2026Мир

Истинные цели стран Запада на Украине разоблачили

Дизен: Целью стран Запада на Украине никогда не был мир
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что политика стран Запада в отношении Украины была изначально ориентирована на военное противостояние с Россией, а не на мирное урегулирование конфликта. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Целью никогда не был мир. Целью было выставить украинцев пушечным мясом, чтобы ослабить стратегического соперника НАТО», — отметил эксперт.

Таким образом он отреагировал на публикацию бывшего госсекретаря США Майка Помпео, заявившего, что единственным приемлемым для Запада исходом конфликта на Украине является поражение России.

Профессор также подчеркнул, что, по его мнению, западные страны способствовали событиям, приведшим к смене власти в Киеве в 2014 году, а впоследствии препятствовали достижению дипломатических соглашений. Кроме того, он критически оценил подход НАТО, отметив, что военная поддержка Украины преобладает над дипломатическими усилиями.

Ранее Дизен заявлял, что европейские лидеры превратили своих граждан в мишени для России из-за своих решений по Украине.

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