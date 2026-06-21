На Западе выступили с обвинениями в адрес НАТО из-за решений по Украине

Профессор Дизен: Европейские лидеры превратили своих граждан в мишени для России

Европейские лидеры превратили своих граждан в мишени для России из-за своих решений по Украине. С таким обвинением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Великобритания и НАТО давно перешли грань между опосредованной войной и прямым конфликтом. Наши лидеры своими действиями лишили Россию выбора, сделав ответные меры неизбежными и превратив всех нас в мишени», — отметил профессор.

Ранее на Гебридских островах прошли испытания нового дальнобойного оружия, которое Великобритания хочет поставить Украине.