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15:38, 21 июня 2026Мир

На Западе выступили с обвинениями в адрес НАТО из-за решений по Украине

Профессор Дизен: Европейские лидеры превратили своих граждан в мишени для России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Европейские лидеры превратили своих граждан в мишени для России из-за своих решений по Украине. С таким обвинением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Великобритания и НАТО давно перешли грань между опосредованной войной и прямым конфликтом. Наши лидеры своими действиями лишили Россию выбора, сделав ответные меры неизбежными и превратив всех нас в мишени», — отметил профессор.

Ранее на Гебридских островах прошли испытания нового дальнобойного оружия, которое Великобритания хочет поставить Украине.

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