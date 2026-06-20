В Великобритании прошли испытания нового дальнобойного оружия для ВСУ

The Telegraph: На Гебридских островах испытали баллистические ракеты Nightfall для ВСУ

На Гебридских островах прошли испытания нового дальнобойного оружия, которое Великобритания хочет поставить Украине. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Военное ведомство страны объявило о разработке британцами для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) новых высокоточных баллистических ракет Nightfall еще в январе 2026 года. По данным издания, новые системы, способные поражать цели на расстоянии почти 500 километров, были испытаны на полигоне на Гебридских островах, а в ближайшие месяцы в Великобритании пройдут дальнейшие испытания. The Telegraph пишет, что ракеты могут быть использованы для удара по Москве.

Новое оружие будет оснащено боеголовкой весом в 250 килограммов и будет способно летать со скоростью почти 600 километров в час. В разработке участвовали три получивших тендер от минобороны Великобритании компании: MBDA, которая уже производит ракеты Storm Shadow, MGI Engineering и Rotron Aerospace. Стоимость изначальных контрактов в рамках проекта «Project Brakestop» составила около 5 миллионов фунтов стерлингов, позже на проект было выделено еще 15 миллионов фунтов.

Ранее стало известно, что Нидерланды потратят 500 миллионов евро на вооружение для Украины. До этого правительство Швеции сообщило, что выделит 108 миллионов долларов на закупку оружия в США для Киева. По такой же стратегии помощи действует и Норвегия — Осло пообещало выделить 127 миллионов долларов на приобретение морских беспилотников и направить их на Украину.