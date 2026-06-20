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16:02, 20 июня 2026Бывший СССР

В Великобритании прошли испытания нового дальнобойного оружия для ВСУ

The Telegraph: На Гебридских островах испытали баллистические ракеты Nightfall для ВСУ
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Chris Radburn / Reuters

На Гебридских островах прошли испытания нового дальнобойного оружия, которое Великобритания хочет поставить Украине. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Военное ведомство страны объявило о разработке британцами для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) новых высокоточных баллистических ракет Nightfall еще в январе 2026 года. По данным издания, новые системы, способные поражать цели на расстоянии почти 500 километров, были испытаны на полигоне на Гебридских островах, а в ближайшие месяцы в Великобритании пройдут дальнейшие испытания. The Telegraph пишет, что ракеты могут быть использованы для удара по Москве.

Новое оружие будет оснащено боеголовкой весом в 250 килограммов и будет способно летать со скоростью почти 600 километров в час. В разработке участвовали три получивших тендер от минобороны Великобритании компании: MBDA, которая уже производит ракеты Storm Shadow, MGI Engineering и Rotron Aerospace. Стоимость изначальных контрактов в рамках проекта «Project Brakestop» составила около 5 миллионов фунтов стерлингов, позже на проект было выделено еще 15 миллионов фунтов.

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Ранее стало известно, что Нидерланды потратят 500 миллионов евро на вооружение для Украины. До этого правительство Швеции сообщило, что выделит 108 миллионов долларов на закупку оружия в США для Киева. По такой же стратегии помощи действует и НорвегияОсло пообещало выделить 127 миллионов долларов на приобретение морских беспилотников и направить их на Украину.

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