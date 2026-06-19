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11:39, 19 июня 2026Мир

Нидерланды выделят сотни миллионов евро на оружие для Украины

Премьер Йеттен: Нидерланды выделят 500 миллионов евро на вооружение для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Balla Gabor / Shutterstock / Fotodom

Нидерланды выделят 500 миллионов евро на вооружение для Украины. Об этом заявил премьер-министр королевства Роб Йеттен, его слова приводит РИА Новости.

«На этой неделе я решил выделить еще 500 миллионов украинским вооруженным силам», — сказал политик.

Ранее Роб Йеттен заявил, что страны Евросоюза должны сосредоточиться на дальнейшем наращивании военной помощи Украине, а не на обсуждении возможных мирных переговоров с Россией. По его мнению, приоритетом должно оставаться не мирное урегулирование, а усиление позиций Киева на поле боя.

Депутат парламента Нидерландов от правой партии «Форум за демократию» Пепейн ван Хаувелинген призывал власти страны сохранять политические контакты как с Москвой, так и с Киевом.

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